Alerta: Golpe de WhatsApp promete liberação do 13º salário do Bolsa Família

Uma mensagem recebida no aplicativo WhatsApp que promete liberação instantânea do 13º salário do Bolsa Família é o mais novo golpe detectado pelo Governo. O Ministério da Cidadania alertou para a fraude em nota publicada nesta quinta-feira (11) em seu site.

Segundo o ministério, a vítima recebe uma mensagem contendo um link que lhe redireciona para uma página da Internet. Lá, ela é instruída a fornecer dados pessoas como nome completo, endereço e CPF. O site também exige que a vítima compartilhe o link com seus contatos para receber o pagamento.

A diretora do Departamento de Benefícios do ministério alerta que cidadãos nunca terão seus dados solicitados por WhatsApp ou outro aplicativo, e que o "compartilhamento de links" não é condição para receber benefícios do Bolsa Famíla. Além disso, o beneficiário nunca terá informações solicitadas pelo Ministério, já que o programa utiliza dados já existentes nos bancos do governo federal.

A nota ainda afirma que o governo do país não coleta dados por meio das redes sociais. Caso encontre outras mensagens ou websites que se passem por órgãos governamentais replicando tais práticas, suspeite.