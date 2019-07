AO VIVO: Acompanhe a votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados

Começou às 9h a sessão no plenário da Câmara dos Deputados com a votação do texto-base da proposta de emenda à Constituição que altera as regras da Previdência Social. A sessão conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro e iniciou com uma homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus.

Ele afirmou que um dos ministros que escolherá para o STF (Supremo Tribunal Federal) nos próximos anos será “terrivelmente evangélico”. À tarde, está prevista a votação dos destaques da proposta – ou seja, dos pontos que não fazem parte do texto-base.

Acompanhe ao vivo a sessão da Câmara dos Deputados (transmissão da TV Câmara):