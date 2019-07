Personalidades lamentam morte do jornalista Paulo Henrique Amorim

Diversas personalidades repercutem desde cedo a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim, aos 77 anos. O profissional não resistiu a um infarto na manhã desta quarta (10), no Rio de Janeiro.

Dilma Rousseff (ex-presidente)

A morte de Paulo Henrique Amorim priva o jornalismo brasileiro de um dos seus nomes mais importantes. Ele deixa a marca de uma atuação digna na denúncia dos retrocessos que o país enfrenta e na defesa da democracia e do estado de direito. Meus sentimentos à família e aos amigos.

Fernando Haddad (ex-prefeito de São Paulo)

Meus sentimentos à família de Paulo Henrique Amorim, jornalista altamente comprometido com os interesses nacionais.

Ciro Gomes (ex-ministro e ex-governador do Ceará)

Muito triste com a perda desse amigo que a vida me deu, Paulo Henrique Amorim. Uma perda para o jornalismo e para o Brasil. pic.twitter.com/EaaeNwXaB5

Ivan Valente (deputado federal pelo Psol-SP)

O jornalista tinha uma história marcante no jornalismo brasileiro. Polêmico e de opiniões contundentes, estava na geladeira na Record por pressão do governo Bolsonaro em função de suas posições críticas.

Glenn Greenwald (jornalista do The Intercept)

Renato Rovai (editor da revista Fórum)

Muito triste. Tristíssimo. A morte de Paulo Henrique Amorim é um murro na boca do estômago dos jornalistas que não se calam.

Maisa Silva (apresentadora)

Alvaro Garnero (empresário)

Meus sentimentos a todos os familiares do Paulo Henrique Amorim, meu colega da @recordtvoficial e que esteve a frente do nosso Domingo Espetacular por muitos anos. Escreveu uma história muito bonita no jornalismo brasileiro e deixou um grande legado.

— Alvaro Garnero (@AlvaroGarnero) July 10, 2019