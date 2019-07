Oficinas em São Paulo ensinam a fazer bolo caseiro e caldos

Buscando aprimorar suas habilidades culinárias, garantir um dinheiro extra no fim do mês ou mesmo abrir seu próprio negócio? O Cresan (Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional) da Vila Maria, na zona norte de São Paulo, vai promover oficinas gastronômicas no mês de julho.

O primeiro curso começa já nesta quinta-feira (11) e irá ensinar os participantes a preparar sopas e caldos. No dia 17, próxima quinta, será a vez da oficina de bolos caseiros.

Para participar, não é preciso fazer inscrição, basta comparecer ao local na data e horário indicado. É recomendável levar um protetor de cabelo (touca ou lenço).

Veja as datas das oficinas

Oficina de Caldos

Quando? 11 de julho, das 14h às 17h

Para maiores de 16 anos

Oficina de Bolos Saseiros

Quando? 17 de julho, 14h às 17h