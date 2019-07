Novos trens da Linha 10-Turquesa da CPTM entram em circulação

A nova frota de trens da Linha 10-Turquesa da CPTM começou a circular nesta quarta-feira (10). O governador João Doria (PSDB) havia anunciado a renovação dos equipamentos na semana passada, quando também divulgou mudanças no projeto da linha 18-Bronze que atenderá a região do ABC paulista.

Agora, 12 trens modernos da série 7000 farão as viagens da linha que compreende o trecho entre Rio Grande da Serra e Brás, na região central de São Paulo. A frota renovada oferece maior facilidade no embarque e desembarque, pois cada vagão dessas composições possui quatro portas. Nos vagões do trem antigo, eram apenas duas.

A Linha 10-Turquesa passa a contar com o total de 18 trens mais modernos operando na linha, sendo seis da série 7500 que já estavam em circulação.

Os trens mais antigos, da série 2100, irão para a reserva e poderão ser usados em eventualidades. Conhecidos como trens espanhóis, eles foram os primeiros com ar-condicionado da CPTM. Os veículos foram fabricados em 1974 na Espanha para realizar percursos de média e longa distância. Após doação do governo espanhol e reforma da CPTM, as composições entraram em operação em 1998 no território paulista.

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Nova estação de trem

Cerca de 390 mil passageiros utilizam a Linha 10-Turquesa diariamente. A CPTM assinou convênio com a Prefeitura de Santo André para o desenvolvimento, em conjunto, dos projetos de implantação da estação Pirelli, que será construída entre as estações Prefeito Celso Daniel-Santo André e Capuava.

Veja mais novidades da linha

Intervalo reduzido. Foram retomados os contratos de energia e sinalização. Segundo o governo estadual, a conclusão das obras vai possibilitar a redução do intervalo entre os trens.

Comunicação mais eficiente. Além de um sistema de som mais avançado tecnologicamente, cada vagão conta com monitores para mensagens visuais. O ar-condicionado dessa frota possui um sistema de distribuição melhor do que os antigos.

Acessibilidade. Também estão sendo feitas reformas nas estações para facilitar a locomoção de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.