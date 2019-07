Nova ciclovia em São Bernardo vai ligar áreas de lazer da cidade

Duas avenidas já bastante utilizadas por ciclistas e adeptos de caminhadas terão a rota melhorada para integrar um parque linear em São Bernardo. A nova estrutura ligará as avenidas Kennedy e Barão de Mauá, entre os bairros Caminho do Mar e Chácara Inglesa, em total de 2,2 quilômetros.

A promessa é que a intervenção fique pronta até novembro. Serão construídos pista de caminhada, ciclovia e novos paisagismo e iluminação. A obra é parceria entre a Prefeitura de São Bernardo e o Shopping Golden Square, localizado na Kennedy.

O empreendimento será responsável por 80% do total de R$ 3 milhões previstos. Em 2013, o Golden também financiou uma ciclovia na avenida Kennedy, na ocasião como compensação pelos impactos gerados pelo centro de compras na região. Mas o projeto não foi finalizado e o trajeto para os ciclistas ficou incompleto.

A interligação agora inclui a Barão de Mauá, que já possui pista de caminhada no canteiro central e fecha aos domingos para receber atividades de recreação. Entre as duas vias está a praça Ibrahim de Almeida Nobre, utilizada por veículos para acesso também à avenida Lucas Nogueira Garcez e à via Anchieta.

O projeto do parque linear prevê criação de uma nova pista para os carros na rotatória, com a redução da área interna da praça. A intervenção incluirá também o alargamento do acesso da Lucas Nogueira Garcez para a rotatória, onde há formação de fila de veículos em horário de pico.

A ciclovia terá mão dupla nas avenidas, mas precisará circular apenas no sentido anti-horário no trecho da praça Ibrahim de Almeida Nobre. A previsão é que as obras sejam iniciadas “nos próximos dias”, de acordo com a prefeitura, e sejam finalizadas em quatro meses.