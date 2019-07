Merkel volta a apresentar tremores em público; chanceler sofreu três episódios num mês

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, teve nesta quarta-feira (10) um novo ataque de tremores em público, o terceiro em menos de um mês, em um encontro com o primeiro-ministro da Finlândia, Antti Rinne, em Berlim.

LEIA MAIS:

Prefeito de Osasco e esposa recebem alta após 12 dias internados por explosão

Durante a execução dos hinos nacionais, foi possível ver Merkel tremendo claramente, embora de forma mais suave que das últimas vezes. A chanceler já havia sido atingida por tremores em 18 de junho, em uma cerimônia com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e no dia 27 do mesmo mês, na posse de uma ministra.

Angela Merkel says there is 'no need to worry' after she was seen shaking in public for third time in a month pic.twitter.com/UnDLhYIDqx

— The Independent (@Independent) July 10, 2019