Matrículas para os cursos do Novotec Expresso terminam na sexta-feira

Os alunos convocados na primeira chamada para os cursos do programa Novotec Expresso têm até a próxima sexta-feira (12) para se matricular na Etec (Escola Técnica Estadual) ou na Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) onde terá as aulas.

A lista de classificação geral pode ser consultada pela internet. Para confirmar a matrícula, é preciso comparecer à unidade com os seguintes documentos:

RG

CPF

Número do Registro de Aluno (RA)

Observação: beneficiários de programas sociais devem apresentar também o certificado de inscrição no CAD (Cadastro Único).

Novotec Expresso

Promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Centro Paula Souza, o programa oferece cursos presenciais gratuitos de qualificação profissional voltados para alunos de Ensino Médio da rede paulista de ensino.

A carga horária total é de 200 horas/aula. O início das atividades está previsto para o dia 1º de agosto. Os interessados também podem ter acesso ao edital pela internet.

Os cursos oferecidos pelo Novotec Expresso são: