Itália é o país europeu que mais concede cidadania a brasileiros

A Itália é o país da UE (União Europeia) que mais concedeu cidadania a cidadãos brasileiros no ano de 2017, revelaram dados do Eurostat (Escritório de Estatísticas da União Europeia) divulgados nesta quarta-feira (10).

De acordo com o relatório, de um total de 21.593 brasileiros que pediram cidadania em países da UE, 46% solicitaram à Itália. Ao todo, 9.936 pessoas ganharam o direito de ser italianas em 2017, última data a ter dados compilados.

Veja também:

Leilão de ativos da Avianca Brasil arrecada US$ 147,3 milhões

‘A nação corre o risco de se dilacerar’, diz Ciro Gomes; leia entrevista

Os dados ainda informam que, além da Itália, Portugal (6.084), Espanha (1294), Alemanha (1.169), Reino Unido (898) e França (819) estão entre os países que mais concederam cidadanias a brasileiros em 2017.

No ranking, ainda consta Bélgica (362); Holanda (284); Suécia (273); Irlanda (264); Dinamarca (54); Finlândia (49); Áustria (39); Luxemburgo (30); Grécia (11); Hungria (8); Polônia (6); Malta (4); Chipre (3); Eslováquia (2); Eslovênia e Croácia (1 cada).

Ainda segundo o Eurostat, em 2017, o Brasil ocupou o oitavo lugar na lista de países que receberam mais cidadanias da UE, que, na ocasião, contemplou 825.447 pessoas no total. Na Itália, por sua vez, o país da América do Sul ocupa o terceiro posto no ranking dos mais beneficiados pela cidadania.