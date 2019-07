Havaí descriminaliza porte de maconha

Na terça-feira (9), os Estados Unidos deram outro passo em direção à descriminalização da maconha, com a aprovação de uma nova lei no estado do Havaí.

A legislatura retira a prisão e uma multa de até US$ 1 mil como medidas para qualquer pessoa que transportar até três gramas de Cannabis no estado. O indivíduo terá de pagar apenas uma multa de US$ 130, segundo a agência France-Presse (AFP).

O projeto de maioria democrata foi aprovado em maio e enviado ao governador David Ige, que não o vetou. A lei entrará em vigor no dia 11 de janeiro de 2020.

Com a aprovação, o Havaí juntou-se a outros 14 estados norte-americanos que descriminalizaram o porte de maconha, mas não legalizaram seu uso. A Cannabis é legal em apenas 11 estados dos EUA.