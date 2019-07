Começa amanhã campanha de vacinação contra sarampo em cinco cidades da Grande SP

Iniciada na capital há um mês, a campanha de vacinação contra o sarampo para jovens de 15 a 29 anos será levada a partir de quinta-feira (11) para cinco cidades da Grande São Paulo: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Guarulhos e Osasco.

A ampliação foi motivada pela intensa circulação do vírus nestas cidades, onde o estado pretende imunizar 900 mil jovens da faixa etária, que é a mais vulnerável por conta da baixa procura pela segunda dose da vacina.

Na capital, onde a campanha começou em 10 de junho com meta de vacinar 2,9 milhões de pessoas, a adesão tem sido baixa. O último balanço, de 1º de julho, revelou que só 47 mil se vacinaram.

Até aqui, já foram confirmados 206 casos no estado. Mais da metade (66%) na capital, com 137 registros. Santos, no litoral, contou outros 23 casos, Santo André tem 12, São Bernardo sete e Guarulhos, cinco.

Na capital, o governo do estado tem mobilizado instituições públicas e privadas para oferecer a vacina em espaços como parques, rodoviárias, escolas e universidades e aumentar a adesão. Nesta quarta (10), por exemplo, haverá vacinação gratuita na estação Guaianases da linha 11-Coral da CPTM. Basta levar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.