Previsão do tempo: Frente fria se afasta e temperaturas começam a subir em SP

Após um feriado com temperaturas baixas e muita sensação de frio em São Oaulo, a massa de ar polar enfraquece a partir desta quarta-feira, 10 de julho. Com isso, as temperaturas em São Paulo sofrem elevação nos próximos dias, com aumento gradativo de temperatura.

A mínima fica em 10ºC, com temperatura máxima que pode superar os 23ºC, segundo informações do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

Porém, o tempo seco piora a qualidade do ar, já que os poluentes não conseguirão se dispersar e favorecerão a formação de queimadas. A umidade deve ficar abaixo dos 35% na parte da tarde. Não há previsão de chuvas.