Mega-Sena 2167: veja os números sorteados nesta terça, 9 de julho

A Mega-Sena dessa terça-feira, dia 9 de julho, pode pagar um prêmio de R$ 6 milhões pelo concurso 2167. Confira os números sorteados e veja se você foi o sortudo da vez!

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A MEGA-SENA 2.167, DESTA TERÇA-FEIRA (9), SÃO:

27, 37, 38, 43, 45, 54

A Mega-Sena está acumulada. No sorte de sábado, 6 de julho, ninguém acertou as seis dezenas. No entanto, 44 apostas levaram R$ 39.121,73 cada uma por acerta cinco dezenas.

