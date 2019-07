Lotomania 1985: veja os números sorteados nesta terça-feira, 9 de julho

O prêmio da Lotomania pode pagar nesta terça-feira (9) um prêmio de R$ 500 mil ao apostador que acertar as 20 dezenas do sorteio do concurso 1985, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

OS NÚMEROS SORTEADOS NESTA TERÇA-FEIRA (9) PARA A LOTOMANIA SÃO:

01, 10, 12, 14, 22

26, 31, 35, 37, 41

44, 48, 54, 55, 56

66, 72, 78, 87, 95

No último sorteio, realizado na última sexta-feira (5), uma aposta levou sozinha o prêmio de R$ 3.337.098,52

Dez apostas acertam 19 dezenas e cada uma faturou R$ 27.738,29.