IBGE abre concurso com 400 vagas para trabalhar no censo demográfico

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu um concurso com 400 vagas para trabalhar no censo demográfico. As inscrições vão ate o dia 23 de julho e a prova está agendada para o dia 1º de setembro. Inscreva-se aqui.

O salário é de R$ 4,2 mil e os candidatos precisam ter curso superior. Vale lembrar que as vagas são temporárias: os aprovados irão trabalhar por um ano.

A maior parte das vagas é para trabalhar no Rio de Janeiro, mas é possível se candidatar para os postos de trabalho em todo o país.