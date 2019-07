Chega a seis o número de mortes por suspeita de frio em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga seis mortes de moradores de rua por suspeita de frio desde sexta-feira (5) no estado de São Paulo.

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado sem vida na segunda-feira (8) à noite às margens da pista local da Marginal do Tietê, no Parque Novo Mundo, na zona norte da capital paulista.

Mais quatro homens morreram nas ruas da Grande São Paulo na atual onda de frio. Um no Canindé, também na zona norte, um em Santo André, no ABC, um na escada do terminal Barra Funda, na zona oeste, e outro em Itaquera, na zona leste.

A polícia também investiga a causa da morte da moradora de rua, Rosilda Maria Barreto, de 43 anos. Ela foi encontrada sem vida na manhã de domingo na Avenida Vereador David Passarinho, em Assis, no interior de São Paulo.

A Prefeitura de Echaporã, também na região de Marília, afirma que um homem morreu na cidade por suspeita de hipotermia no último domingo (7). O caso não chegou à Polícia Civil.