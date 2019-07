Quina 5014: veja os números sorteados nesta segunda-feira, 8 de julho

A Quina vai pagar nesta segunda-feira (8) um prêmio de R$ 2,4 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas do concurso 5014, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina 5014, desta segunda-feira (8), são:

13, 38, 51, 62, 76

No concurso anterior, de sábado (6), ninguém acertou as cinco dezenas. Porém, 64 apostadores acertaram quatro números e levaram R$ 6.759,15. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.