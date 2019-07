Previsão do Tempo: 9 de julho terá sol e temperaturas até 20°C em São Paulo

O feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 acontece nesta terça (9), e será acompanhado por sol e temperaturas em elevação gradativa em São Paulo.

Com a massa de ar polar que dominou a capital perdendo intensidade, o calor começa a retornar, ganhando intensidade ao longo da semana. O tempo também continuará seco, e por toda a terça-feira, não há previsão de chuva.

As temperaturas oscilam entre 8°C e 20°C, com os horários mais quentes entre 12h e 16. Pela manhã, além do frio, poderá haver nevoeiro. O céu estará limpo entre tarde e noite.