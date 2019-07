Obras na marginal Tietê complicam trânsito no sentido Ayrton Senna

Obras na alça de acesso da pista expressa da marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, para a rodovia Presente Dutra causam muita lentidão nesta segunda-feira (8).

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), apenas a faixa da direita está livre para circulação e equipes trabalham no reparo da junta de dilatação da ponte. Há congestionamento desde a saída da rodovia Anhanguera.

Vale lembrar que a via ficou bloqueada por cinco meses para obras emergenciais e foi liberada apenas no dia 17 de junho. O motorista que segue no sentido da Castello Branco também encontra obra pela marginal Tietê.

Uma equipe trabalha na pista expressa antes da ponte Ulysses Guimarães, gerando lentidão desde a ponte Freguesia do Ó.