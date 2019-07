Moradores de rua fazem 'cabanas' para se proteger do frio em São Paulo

É grande a concentração de moradores de rua em pontos do centro de São Paulo, apesar da prefeitura ter intensificado ações de assistência.

A reportagem da Rádio Bandeirantes observou que as áreas mais críticas são o largo do Arouche e a avenida São João, perto da estação Santa Cecília do Metrô. Há também diversas pessoas espalhadas nas praças Roosevelt e 14 Bis, Consolação e nas avenidas Paulista e Ipiranga.

Muitas delas fizeram uma espécie de “cabana”, usando panos ou cobertores, e outras tentam se proteger enroladas em mantas. Segundo os meteorologistas da Climatempo, a temperatura mínima na capital oscilou entre 7ºC e 8ºC na madrugada desta segunda-feira (8).

