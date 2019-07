Concurso IBGE abre 400 vagas para todo o país, com salários de até R$4,2 mil

O edital do Concurso de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi lançado. O documento que inicia processo seletivo para o concurso público foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (8).

São 400 vagas distribuídas por todas as capitais do país, além do Distrito Federal. Os selecionados atuarão no planejamento, acompanhamento e suporte para o Censo Demográfico de 2020, e poderão receber salários que vão até R$4.200.

Para se inscrever, candidatos deverão pagar a taxa de R$64 até o dia 24 de julho. Depois, uma exame com 60 questões objetivas será aplicado em setembro.

Confira mais informações e inscreva-se no site.