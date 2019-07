Ford anuncia recall do modelo Ka por risco de incêndio

A Ford convocou os proprietários dos veículos KA nas versões Hatch e Sedan a comparecerem a uma concessionária da marca devido ao risco de incêndio por um defeito no chicote do sistema de monitoramento da bateria.

Confira os veículos afetados:

Modelo 2018 número de chassis (8 últimos dígitos) de J8159050 até K8206504 data de fabricação de 11/6 a 10/7/18

2018 (8 últimos dígitos) de J8159050 até K8206504 de 11/6 a 10/7/18 Modelo 2019 número de chassis (8 últimos dígitos) de K8164645 até K8366999 data de fabricação de 11/6 a 15/5/19

Segundo um comunicado da empresa, o chicote do sistema de monitoramento da bateria pode ter sido montado de forma incorreta e ter ficado preso entre a bateria e o seu respectivo suporte, havendo risco de esmagamento e dano desse chicote. "Nestas condições, poderá ocorrer um curto circuito com risco de incêndio no compartimento do motor do veículo, podendo resultar em danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros", informou a Ford.

Os proprietários desses veículos poderão agendar a instalação de isolamento e clipe de retenção do sistema de monitoramento da bateria ou, caso necessário, a substituição do chicote, junto a uma concessionária da marca, a partir de 22 de julho.

Agendamento e mais informações pelo telefone 0800 703 3673 e também pelo site www.ford.com.br.