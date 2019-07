Previsão do tempo: Frio e tempo seco continuam em São Paulo nesta semana

Prepare o cobertor e os casacos: o frio vai continuar em São Paulo nesta semana! De acordo com meteorologistas, a influência do ar polar vai manter o tempo seco e as baixas temperaturas nos próximos dias.

Na segunda-feira (8), o tempo não muda muito e persistem as condições de sol e temperaturas baixas, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). Os termômetros variam entre mínimas de 6ºC e máximas que não devem superar os 18ºC. Não há previsão de chuva.

Na terça-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, o dia terá sol e temperaturas baixas na Grande São Paulo. As mínimas oscilam em torno dos 7°C, enquanto as máximas podem chegar aos 20°C. Também não há expectativa de chuva.

Leia mais:

Campos do Jordão registra temperatura abaixo de 0°C nesta madrugada

Após morte de moradores de rua, Prefeitura intensifica ações de acolhimento

A capital paulista teve a madrugada mais fria do ano neste sábado (6). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a estação automática mediu 7,4ºC em São Paulo.