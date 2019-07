Campos do Jordão registra temperatura abaixo de 0°C nesta madrugada

O dia mais frio do ano deixou Campos do Jordão, no interior de São Paulo, com temperatura abaixo de zero e geada. Segundo o Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), os termômetros na cidade chegaram a marcar -1°C, entre 4h e 5h desta madrugada.

