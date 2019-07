Previsão do tempo: Domingo segue gelado na cidade de São Paulo

Atenção, paulistano! Depois de um sábado (6) gelado, o frio segue sem dar tréguas neste domingo (7) na cidade de São Paulo. Na madrugada, a capital paulista atingiu a menor temperatura do ano, 7,4ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A expectativa é de que esse recorde seja novamente atingido no início do dia de domingo. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento), as temperaturas ficam entre 5ºC e 16ºC.

Ao contrário do fim da última semana, que apresentou dias bastante chuvosos, não há previsão de chuva para este domingo. O frio na capital é resultado de uma massa de ar polar, que também contribui para deixar o tempo mais seco.

O Inmet prevê ainda um céu com poucas nuvens, então a dica é tentar se esquentar no sol ou embaixo de suas cobertas – nesse frio, não se esqueça de doar para a campanha do agasalho!