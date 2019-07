Polícia prende mais dois suspeitos de integrar milícia de Itaboraí, no RJ

Policiais penderam hoje (6) mais dois suspeitos de integrar a milícia que atua no município de Itaboraí, no Grande Rio, e que foi alvo da Operação Salvator, desencadeada na última quinta-feira (4). Um deles é apontado como liderança do grupo. O outro seria segurança do líder.

Os dois foram presos no município vizinho de Cachoeiras de Macacu. A milícia que os dois são suspeitos de integrar é apontada como responsável por pelo menos 50 mortes desde o ano passado, inclusive uma chacina que deixou dez mortos em Itaboraí, em janeiro deste ano.

O grupo funciona, segundo a Polícia Civil, como uma espécie da milícia que atua em Curicica, na zona oeste do Rio, e que seria liderada por Orlando Curicica.

De acordo com o Ministério Público, o grupo começou a se estabelecer na região entre o fim de 2017 e início de 2018, quando passou a controlar comunidades como Visconde de Itaboraí, Areal e Porto das Caixas, que antes eram dominadas pela facção criminosa Comando Vermelho.

A Justiça concedeu mandados de prisão contra 79 suspeitos de integrar o grupo. Mais de 40 foram presos na própria quinta-feira (4).