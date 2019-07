Carreta-cegonha tomba em via que liga Anchieta e Imigrantes em São Bernardo

O motorista de uma carreta-cegonha perdeu o controle e tombou na Estrada Galvão Bueno, em São Bernardo do Campo, na direção do bairro, na manhã deste sábado (6).

O veículo transportava carros, que caíram na pista no sentido centro.

No momento há bloqueio total da via nos sentido do bairro na altura da Estrada Assumpta Sabatini Rossi.

Ainda não há informações de feridos e nem previsão para liberação das faixas.<

A Estrada Galvão Bueno é uma ligação entre as rodovias Anchieta e Imigrantes.