Receita Federal apreende 300 kg de cocaína que caíram de contêiner em Paranaguá

A Receita Federal apreendeu 300 kg de cocaína que caíram de um contêiner no Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, na manhã desta sexta-feira (5). De acordo com a Receita, a droga foi localizada no momento em que o contêiner estava sendo retirado do pátio para embarque no navio de bandeira panamenha.

O operador do terminal que realizava o trabalho percebeu o momento em que as bolsas caíram do contêiner e acionou a equipe de segurança e a Receita Federal.

Essa é a 12ª apreensão de droga no Porto neste ano. Desde janeiro, foram apreendidas 7,5 toneladas de cocaína. Número maior que o apreendido ao longo de todo o ano de 2018, quando foram recuperadas 4,8 toneladas no terminal.

