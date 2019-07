Previsão do Tempo: São Paulo pode ter as menores temperaturas do ano neste sábado

Desde a chegada da frente fria na capital paulista na quinta-feira (4), as temperaturas só tem caído. Neste sábado (6), a mínima poderá chegar ao ponto mais gelado do ano em São Paulo, superando a marca dos 9ºC registrados no início de junho.

De acordo com a previsão estendida do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, pela madrugada de sábado, a cidade poderá registrar até 6ºC. Trata-se de uma queda brusca em relação à mínima da sexta-feira, que ficou em torno dos 11ºC.

A máxima, no entanto, continua em 15ºC. O dia também será menos chuvoso, com baixa probabilidade de precipitação durante todo o dia. Nesta linha, a umidade do sábado também será menor: a porcentagem varia entre 50% e 90%.

Apesar de uma manhã nublada, o sol pode reaparecer durante a tarde – porém não deve ser suficiente para combater a sensação térmica de frio.