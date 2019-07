Monumentos históricos e esculturas são restauradas em São Paulo

Três pontos da capital ganharam cara nova com a restauração de 41 obras e monumentos históricos. Foram retiradas pichações e desgastes, realizadas pinturas e a instalação de coberturas para protegê-las. Os locais selecionados foram o jardim de Esculturas do parque Ibirapuera (zona sul), que recebeu a restauração de 29 obras, dentre elas a “Aranha”, “Corrimão” e “Cantoneiras”, 9 na praça da Sé (centro), incluindo o marco zero da cidade, “Abertura” e “Voo”, e mais 3 no parque Trianon (centro), contando com a “Fauno”, “Anhanguera” e “Busto de Joaquim Eugenio de Lima”.

Eduardo Lara Campos, idealizador e coordenador da restauração, conta que 80 esculturas foram visitadas. “O critério para escolha foram a localidade, o nível de deterioração e, por fim, a importância dos artistas”, explica Campos.

A iniciativa, que tem intuito de preservar o patrimônio cultural e chamar atenção às obras importantes, é uma parceria da Sequoia Produções, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do Ateliê Julio Moraes e patrocinada pela Bombril. O custo do projeto, que começou em novembro e terminou mês passado, foi de R$ 200 mil.

A ação foi registrada em documentário e catálogo, que serão lançados na terça-feira (9), a partir das 11h, no Museu de Arte Moderna de São Paulo (zona sul).

Veja as 41 esculturas e monumentos históricos restaurados:

Parque Ibirapuera

1 – As Irmãs (1966) – Alfredo Ceschiatti

2 – Sete Ondas (1995) – Amélia Toledo

3- Carranca (1978) – Almicar de Castro

4 – Sem título (1970) – Almicar de Castro

5 – Corrimão (1996) – Ana Maria Tavares

6 – Sem título (1997) – Angelo Venosa

7 – Realidade Alusiva (1988) – Antonio Lizárraga

8 – A Coisa (1972) – Caciporé Torres

9 – Sem título (1990) – Carlos Alberto Fajardo

10 – Sem título (1997) – Carlos Alberto Fajardo

11 – Relógio de Sol (1984) – Chartes de Almeida

12 – Árvore (1991) – Cleber Machado

13 – Miragem I, II, III (1988) – Cleber Machado

14 – Sectiones Mundi (1988) – Denise Milan e Ary Perez

15 – Aparador (1991) – Eliane Prolik

16 – Aranha (1981) – Emanoel Araújo

17 – Escultura (1973) – Felícia Leirner

18 – Cantoneiras (1975) – Franz Weissmann

19 – Grande quadrado preto com fita (1985) – Franz Weissmann

20 – Pedra Torcida (1985) – Hisao Ohara

21 – Sem título (1977) – Iole de Freitas

22 – Sem título (1994) – Ivens Machado

23 – Sem título (1997) – José Resende

24 – A Caçadora (1944) – Lélio Coluccini

25 – Laminescate (1991) – Luiz Hermano

26 – Exu Mola de Jeep (1953) – Mario Cravo Junior

27 – Sem título (1991) – Maurício Bentes

28 – Craca (1995/96) – Nuno Ramos

29 – Tetraedros (1997) – Sérvulo Esmeraldo

Praça da Sé

1 – Abertura (1979) – Almicar de Castro

2 – Voo (1979) – Caciporé Torres

3 – Totem da Sé (1979) – Domenico Calabrone

4 – Os Pássaros (1979) – Felicia Leirner

5 – Marco Zero (1934) – Jean Gabriel Villin e Américo R. Neto

6 – Sem título (1979) – Mario Cravo Junior

7 – Nuvem Sobre a Cidade (1979) – Nicolas Vlavianos

8 – Emblema de São Paulo (1979) – Rubem Valentim

9 – Sem título (1979) – Sergio Camargo

Parque Trianon