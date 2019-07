Leite especial para crianças com alergia está em falta em unidades da rede pública estadual

O Ambulatório Médico de Especialidades Maria Zélia, na zona leste de São Paulo, confirma a falta do leite especial Pregomin. A fórmula é recomendada a crianças que têm alergia às proteínas do leite da vaca ou da soja.

A reportagem da BandNews FM entrou em contato com o posto de saúde, que informou não saber se o medicamento está disponível em outros pontos da rede pública.

O Pregomin é usado pela filha da nossa ouvinte Juliana Castilho. A mãe diz que não encontra o medicamento no posto de saúde Maria Zélia, no Belenzinho, há um mês. O leite especial custa cerca de R$ 140 e uma unidade dura apenas quatro dias.

A Secretaria Estadual da Saúde afirmou, em nota, que fornece a fórmula do Pregomin por iniciativa própria, já que ela não faz parte da lista de produtos do SUS, definida pelo Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, a fórmula está em fase de distribuição e até o final da próxima semana os postos serão reabastecidos.