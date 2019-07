Espanha divulga fotos da apreensão de cocaína em avião da FAB

A Guarda Civil da Espanha divulgou nesta sexta-feira (5) fotos dos 39 quilos de cocaína que foram apreendidos com um militar da FAB (Força Aérea Brasileira) na semana passada. O sargento Manoel Silva Rodrigues fazia parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro para o G20, no Japão, e fazia escala em Sevilha em um avião diferente do político.

Nas imagens, é possível ver a mala em que os 37 pacotes estavam sendo transportados, sendo a maioria embalado em uma fita bege e alguns em fita amarela. De acordo com as autoridades espanholas, a droga foi detectada durante um exame de raio X na bagagem de mão do militar.

Após o flagrante, Rodrigues ficou detido na Espanha e a aeronave seguiu viagem para a cidade de Osaka. A FAB costuma levar um segundo avião em viagens longas do presidente da República, que é enviado antes da chegada do líder do executivo e fica à disposição de sua comitiva.

O incidente fez com que o voo em que estava o presidente e sua comitiva fosse desviado para Lisboa – inicialmente, ele também faria escala em Sevilha.

Veja fotos: