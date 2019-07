Feriado Revolução Constitucionalista: veja infos sobre estradas, previsão do tempo e rodízio

Por causa do feriado da Revolução Constitucionalista, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes vai suspender o rodízio de veículos na próxima segunda-feira.

Isso porque há previsão de menor circulação na cidade nesse que será o último feriado prolongado até novembro. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estima que 1,8 milhão de veículos deixem a capital para o interior ou litoral.

A companhia recomenda que os motoristas programem sua viagem para depois das 22h. As concessionárias que administram as principais rodovias que saem da cidade preveem aumento de movimento a partir das 13h (veja abaixo os piores horários para viajar).

Quem for ficar na cidade e quiser passear de bicicleta vai poder aproveitar as ciclofaixas de lazer no domingo e na terça-feira.

Se na quinta-feira (4) a cidade teve 61,8 mm de chuva, segundo o Inmet, quando o esperado para o mês todo é 47,8 mm, a partir de sábado (6) a previsão é de sol, com frio.

Metrô tem alterações no feriado

No sábado toda a linha 15-Prata só abre a partir das 14h. Ônibus do Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) estarão operando entre as estações Vila União e Vila Prudente (zona leste). As estações Penha e Carrão (zona leste), da linha 3-Vermelha, terão apenas uma plataforma funcionando no domingo, aumentando o intervalo de parada nas estações. Na terça-feira, a linha 3 só funcionará no trecho entre Palmeiras-Barra Funda (zona oeste) e Carrão. O Paese estará funcionando entre as estações Corinthians-Itaquera (zona leste) e Carrão. Na quarta-feira, todas as linhas abrem às 4h.

Reprodução

Dias serão frios e claros

Os dias serão frios de sábado a terça na maior parte do estado, incluindo capital, litoral e serra da Mantiqueira. Mas a chuva deve ir embora, deixando os dias claros, segundo a Climatempo.

Em Campos do Jordão, as temperaturas devem ir de de 4ºC a 10ºC sábado, 1ºC a 12ºC no domingo. Na capital, segundo o Inmet, a mínima chega a 5ºC sábado e domingo.