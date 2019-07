Chuva e marginal Tietê alagada faz rodízio ser suspenso na manhã desta sexta

Um bom dia especial para os motoristas que teriam em seu caminho a marginal Tietê, que amanheceu alagada após fortes chuvas que atingem a cidade desde a madrugada de quinta-feira (4). A pista expressa da via está intransitável na altura da ponte das Bandeiras, travando o trânsito na região.

Com a interdição, a prefeitura optou por suspender o rodízio para veículos com placas final 9 e 0 no período da manhã. O objetivo é não prejudicar aqueles que ficaram presos no congestionamento durante o deslocamento antes do início do período de restrição, às 7h.

À Rádio Bandeirantes, o secretário de Transportes, Edson Caram, afirmou que a chuva parou e a Marginal do Tietê deve ser liberada pouco depois das 9h. A restrição de estacionamento rotativo da Zona Azul também foi suspensa.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) às 7h40 todas as pistas estavam bloqueadas no sentido Ayrton Senna e, na direção da rodovia Castello Branco, a única faixa que o motorista consegue passar, e com dificuldade, é a da direita da pista central – tudo na altura da ponte das Bandeiras.

Veja também:

Uso do metrô no ABC sobe 86% em 10 anos

Feriado Revolução Constitucionalista: veja infos sobre estradas, previsão do tempo e rodízio