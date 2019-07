Avenida Prestes Maia, em Santo André, tem interdições no feriado

A avenida Prestes Maia, em Santo André, receberá bloqueios no domingo (7) e segunda-feira (8), durante o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista. O fechamento será feito na altura do Corpo de Bombeiros até a rua das Palmeiras, no sentido avenida dos Estados.

As pistas da via no sentido Anchieta vão operar em mão dupla, sendo montada faixa para o motorista que deseja seguir no sentido da interdição. Nestes dois dias, serão realizados ajustes geométricos da via com o alteamento do asfalto para a criação de nova ligação entre os bairros Campestre e Jardim.

Durante o período de fechamento, o Departamento de Engenharia de Tráfego vai abrir também um acesso provisório para retorno.

A nova ligação entre os bairros Jardim e Campestre faz parte da Operação Prestes Maia, pacote de intervenções realizado pela prefeitura com o objetivo de revitalizar a via.