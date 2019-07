Acidente envolvendo moto, carros, caminhões e até cachorro deixa dois mortos na Dutra

Duas pessoas morreram em acidente na rodovia Presidente Dutra na madrugada desta sexta-feira (5). A colisão, por volta das 5h30, aconteceu no quilômetro 91, sentido Rio de Janeiro, no trecho de Pindamonhangaba. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um cachorro atravessava a pista da rodovia quando foi atingido por um motociclista, que não conseguiu desviar do animal. Na sequência, ocorreu uma sucessão de acidentes envolvendo três carros, uma carreta e um caminhão. As pistas estavam molhadas no momento do acidente.

Todas as faixas já estão liberadas e não há lentidão na região.

Veja também:

Marginal Tietê é liberada conforme o nível da água diminui

Espanha divulga fotos da apreensão de cocaína em avião da FAB