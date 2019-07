Terremoto que atingiu a Califórnia nesta quinta-feira é o maior em 25 anos

Um forte terremoto, de magnitude 6.4, atingiu a região sul da Califórnia, nos Estados Unidos, na manhã desta quinta-feira, feriado de 4 de julho. Um dos pontos mais atingidos foi a cidade de Ridgecrest, a 175 quilômetros de Los Angeles, perto do Deserto de Mojave, uma região de falha geológica.

Esse é o sismo mais forte a atingir o estado americano desde 1994.

Os tremores causaram vazamento de gás que acabaram por provocar incêndios. Muitas pessoas também receberam atendimento médico após serem atingidas por móveis e objetos que se deslocaram com intensidade durante os tremores secundários. Muitos ficaram sem energia elétrica também.

O epicentro do terremoto foi perto da cidade, que tem quase 30 mil habitantes. Ainda não há informações sobre danos ou vítimas fatais.

Outras regiões da Califórnia, assim como o estado vizinho Nevada sentiram os tremores. No Twitter, algumas pessoas publicaram os efeitos do terremoto. O comediante Dave Weasel publicou um vídeo de sua piscina, na cidade de Reseda, que ilustra bem o tremor.

Holy shit! My first (noticeable) earthquake At home. Reseda CA. pic.twitter.com/gS9CEXXqHV

— Dave Weasel (@DaveWeasel) July 4, 2019