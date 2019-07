Site do Metro Jornal bate novo recorde de audiência no mês de junho

O MetroJornal.com.br voltou a atingir um recorde de audiência no mês de junho. Segundo dados da ferramenta Google Analytics, o portal recebeu 25,5 milhões de usuários únicos no último mês, em 52,5 milhões de sessões diferentes.

O volume de acessos resultou em mais de 70 milhões de visualizações de páginas no sexto mês do ano. O recorde de junho supera a audiência de janeiro, quando foram alcançados 19,2 milhões de usuários únicos em 38 milhões de sessões diferentes e 51,4 milhões de visualizações de páginas.

Desde julho de 2018, com a cobertura da Copa do Mundo na Rússia, o site do Metro Jornal registra um grande aumento em sua audiência – foram 9,2 milhões de usuários únicos no mês em que a seleção da França levantou a taça – ainda segundo o Google Analytics.

Os números foram ultrapassados em outubro (9,7 milhões), novembro (12 milhões), dezembro (16,3 milhões) e janeiro (19,2 milhões). Nos últimos 12 meses, o conteúdo publicado em nosso portal atingiu 111 milhões de usuários únicos – número equivale a mais da metade da população brasileira.