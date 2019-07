São Paulo amanhece com forte chuva nesta quinta-feira

A cidade de São Paulo amanheceu com forte chuva em algumas regiões nesta quinta-feira (4). De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), uma área de instabilidade se deslocou do interior do Estado para a região metropolitana.

Com o temporal, ao menos 13 pontos da cidade registraram alagamentos – apesar disso, nenhuma região entrou em estado de atenção. Clique aqui para checar os alagamentos ativos e desativos na manhã desta quinta.

O clima ajudou a diminuir as temperaturas, que começaram o dia com média de 17ºC.

Durante o dia, a expectativa é que as chuvas continuem e que o tempo fechado impeça que as temperaturas subam como nos outros dias da semana. A expectativa é de que a máxima fique apenas nos 21ºC.

Mobilidade

Às 7h36, o trânsito na capital era de 42 km, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). O índice está dentro da média para o horário.

O ponto mais complicado fica na pista expressa da marginal Pinheiros, sentido Interlagos. Por lá, o motorista enfrenta 5,6 km de filas entre a rodovia Castelo Branco e a ponte Cidade Universitária.

Mais cedo, às 5h20, uma falha em um trem na estação Vila Madalena fez com que a linha 2-Verde circulasse com velocidade reduzida e maior tempo de parada. A situação foi normalizada e, no horário desta publicação, a situação é normal nas linhas do Metrô e da CPTM.

No litoral, a travessia da balsa Ilhabela-São Sebastião foi interrompida por causa dos fortes ventos. Já em Santos-Guarujá, a capacidade de veículos está reduzida devido à força da maré, segundo a Dersa.