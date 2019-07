Quina 5011: veja os números sorteados nesta quinta, 4 de julho

A Quina vai pagar nesta quinta-feira (4) um prêmio de R$ 600 mil ao apostador que acertar as cinco dezenas do concurso 5011, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

RESULTADO DA QUINA 5011, DESTA QUINTA (4)

08, 14, 26, 45, 61



No concurso anterior da Quina, sorteado nesta quarta-feira (3), duas apostas de sorte acertaram as cinco dezenas e ganharam, cada uma, prêmio de R$ 1.609.670,84. Os sortudos são do Rio de Janeiro e de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Outras 93 apostas acertaram a quadra e levaram para casa R$ 5,3 mil cada uma. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.