Previsão do Tempo: sexta-feira terá máxima de 15ºC em São Paulo

Prepare o coração e o casaco para a seguinte previsão: nesta sexta-feira (5), São Paulo vai encarar temperatura mínima de 11ºC, e máxima de apenas 15ºC.

LEIA MAIS:

Terremoto que atingiu a Califórnia nesta quinta-feira é o maior em 25 anos

Investigação do incêndio no Museu da Língua Portuguesa termina sem apontar culpados

Com a chegada da primeira frente fria do inverno na quinta-feira, o frio vai se intensificar ainda mais neste final de semana. Com amplitude térmica reduzida, as temperaturas ficam baixas o dia todo, com o período da manhã especialmente frio.

Ainda, há previsão de chuva para todo o dia. O céu permanece nublado de manhã até a noite, e a umidade varia entre 60% e 90%. A partir do anoitecer, a precipitação começa a se afastar da capital paulista – mas ainda há possibilidade de leve chuvisco durante a noite.

As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.