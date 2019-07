Prefeito de Osasco e esposa não sofreram ‘deformidades faciais’ com explosão de fogueira, diz boletim

Um boletim médico divulgado nesta quinta-feira (4) informou que o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), e sua esposa Aline não sofreram “deformidades faciais” com a explosão de uma fogueira de festa junina na sexta (28). Ambos seguem internados com quadro clínico estável e boa evolução.

O comunicado assinado por médicos do Hospital Municipal de Osasco diz que o casal recebe atenção de uma equipe de profissionais e não apresenta febre. Os membros superiores dos pacientes ainda se recuperam – eles ficaram com queimaduras no rosto e nos braços –, com forte expectativa de que não hajam “sequelas funcionais”. Além disso, eles não precisarão mais usar curativos tipo máscara.

Além do prefeito e sua esposa, outras três pessoas ficaram feridas. As causas do acidente estão sendo investigadas, e a principal teoria é de que a explosão tenha sido causada por uma quantidade excessiva de material combustível.

A festa fazia parte do evento beneficente "Arraiá do Servidor”, que ocorre anualmente na cidade da Grande São Paulo e é organizado pelo Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama.