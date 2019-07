Homem se mata após atirar contra filha e ex-esposa em Mauá

Na noite de quarta-feira (4), um homem se matou após atirar contra a filha e a ex-esposa no bairro do Jardim Zaíra, em Mauá, na região do ABC paulista. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade.

Segundo informações preliminares obtidas pelo site G1, o motivo da ação foi uma briga entre o casal, que estava se separando. A ex-companheira foi levada para um hospital municipal e recebeu alta por volta das 22h30 de quarta. Já a filha foi encaminhada para um hospital estadual de Santo André e não corre risco de morte.

De acordo com informações da polícia, o autor dos disparos fez uma publicação nas redes sociais anunciando a intenção de cometer o crime.

