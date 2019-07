Homem-Aranha entra de férias em ‘Longe de Casa’, que estreia nesta quinta

Depois de faturar US$ 2,7 bilhões em todo o mundo e se tornar a segunda maior bilheteria global de todos os tempos, o fenômeno “Vingadores: Ultimato” dá espaço para o Universo Cinematográfico Marvel seguir em frente com “Homem-Aranha: Longe de Casa”, que estreia nesta quinta-feira (4).

Aos 23 anos, Tom Holland retorna ao papel do aracnídeo, que passa por grandes transformações em sua vida. Depois de descobrir a extensão de suas habilidades e enfrentar uma guerra interplanetária ao lado dos maiores super-heróis do planeta, ele enfrenta agora as consequências de ter sumido por cinco anos com o estalar de dedos de Thanos (Josh Brolin). Peter Parker também perdeu seu grande tutor, Tony Stark (Robert Downey Jr.), e precisa lidar com o luto.

Às vésperas de iniciar o último ano do ensino médio, o jovem tenta espairecer de tudo isso com uma viagem à Europa na companhia dos amigos Ned (Jacob Batalon), Flash (Tony Revolori), Betty (Angourie Rice) e MJ (Zendaya), a quem pretende se declarar.

Zendaya encarna MJ, novo interesse amoroso do aracnídeo vivido por Tom Holland / Divulgação

Não demora muito para que uma nova ameaça leve Nick Fury (Samuel L. Jackson) a interromper as férias do rapaz, colocando-o em uma missão ao lado de Quentin Beck, o Mysterio (Jake Gyllenhaal). O novo personagem tem tudo para ocupar o vazio deixado por Stark, mas as aparências podem enganar.

“Sempre que me perguntavam com quem gostaria de trabalhar, falava do Jake. Sempre tive um grande respeito por ele e por seus filmes, e essa foi uma oportunidade incrível de atuar com quem admiro há anos”, afirma Holland, que confessa ainda a desconfiança surgida ao conhecer o colega no set. “Nossos personagens são amigos no filme, e nos demos bem imediatamente. Mas, no meio das filmagens, entrei em pânico, porque pensei que ele apenas estava fingindo ser meu amigo por ser um ator muito metódico.”

Nos quadrinhos, o personagem de Jake é um vilão, mas sua versão para o cinema é um pouco mais complexa do que isso. “Não é o que você espera. Mysterio não é um personagem muito conhecido. Isso me permitiu um trânsito livre por ele, e o que realmente me interessava era sua relação de amizade com Peter”, diz o ator.

Para Holland, vestir mais uma vez os vários uniformes do Homem-Aranha segue sendo a realização de um sonho. “Mesmo se o trabalho é difícil ou estressante, eu saio e volto de casa sorrindo”, afirma ele, que tem o respaldo de Gyllenhaal. “Tom tem todas as qualidades para esse papel. Ele tem físico, talento, entusiasmo, energia e habilidade para fazer tudo. Para mim, isso o torna o melhor Homem-Aranha de todos”, elogia o colega.

Veja o trailer: