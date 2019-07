Homem agride comissários e assusta passageiros durante voo de Lisboa para Campinas

Passageiros de um voo que saiu de Lisboa, em Portugal, para o aeroporto de Campinas, no interior de São Paulo, viveram momentos de tensão entre a noite de quarta-feira (3) e a madrugada desta quinta (4). Um homem se trancou no banheiro por cerca de 10 minutos após a decolagem e chegou a agredir comissários de bordo tentaram tirá-lo de lá.

O voo 8753, da companhia aérea Azul, chegou em Campinas por volta das 5h30. Entre os passageiros estava a colunista da rádio BandNews FM em Belo Horizonte, Simone Crisóstomo. Ela conta que o passageiro deu tapas e cabeçadas nos funcionários, além de ameaçar matar todos que estavam a bordo.

Havia crianças no avião, que choraram muito com a gritaria e a confusão. No entanto, ele ainda gritava e ameaçava os presentes, segundo a colunista.

Apesar do episódio, Crisóstomo elogiou a postura dos funcionários da Azul e destacou que, apesar de terem sido bastante agredidos, os trabalhadores continuaram prestando um bom serviço. Depois do pouso, o avião foi para uma área reservada do Aeroporto de Viracopos para que o passageiro pudesse ser retirado.

Ainda não se sabe o motivo do comportamento do homem a bordo. Procurada pela BandNews FM, a companhia aérea Azul não se manifestou sobre o caso até o momento.