Empresário se suicida durante evento com ministro de Minas e Energia

O empresário Sadi Paulo Castiel Gitz, cometeu suicídio na manhã desta quinta-feira (4), durante evento em Sergipe que contava com o governador do estado Belivaldo Chagas (PSD-SE) e com o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque

Gitz era proprietário da indústria de cerâmica Escurial e, segundo depoimento de amigos, enfrentava problemas financeiros. O suicídio teria ocorrido pouco depois do discurso do governador no "Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural".

“Um amigo me envia um zap: Sadi acaba de se suicidar. (…) Logo após a fala do governador. ‘Estava algumas fileiras sentado na plateia atrás dele’, informou-me outro amigo. ‘Depois de gritar que o governador era mentiroso, sacou a arma e se matou’, disse outro”, afirmou o advogado Paulo Roberto Dantas Brandão em post nas redes sociais.

“Ainda aturdido, desisti de tentar entender as razões, as causas de um suicídio, principalmente num cara decente, trabalhador, boa gente. Só consigo imaginar que Sadi, num último grito de desespero, quis transformar seu gesto extremo em um protesto, num grand finale“, continuou o amigo do empresário

O evento foi cancelado, conforme nota do governo de Sergipe que lamentava o ocorrido.