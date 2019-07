Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta quinta-feira, 4 de julho

O Ibovespa, principal índice da B3, subiu 1,43%, a 102.043,11 pontos, na esteira dos mercados globais. Já o dólar cedeu 0,74%, a R$ 3,8264 na venda.

O mercado reagiu à indicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de dois economistas que defendem cortes de juros a cargos vagos na diretoria do Fed, o banco central norte-americano. Também contribuiu para o tom otimista no mundo a ida de Christine Lagarde, ex-diretora-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional), para o comando do Banco Central Europeu.

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

Dólar



Desenvolvido por Investing.com

Euro



Desenvolvido por Investing.com

Bitcoin



Desenvolvido por Investing.com