Brasileira de dois anos some na fronteira entre México e Estados Unidos

Uma menina brasileira de dois anos desapareceu esta semana no Rio Grande, fronteira com o México, quando a mãe – uma cidadã haitiana – tentava entrar ilegalmente no território americano, informou a CBP (Agência Alfandegária e de Proteção de Fronteira dos EUA).

A mulher, cujo nome não foi revelado, foi presa pelas autoridades americanas em Del Rio, no Texas, na última segunda-feira, assim que cruzou a fronteira. No momento em que foi detida, ela informou às autoridades que tinha perdido sua bebê durante a travessia.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Ciudad Acuña, que trabalha em parceria com autoridades americanas, um grupo de dez imigrantes haitianos tentava cruzar o rio Grande quando a criança desapareceu. Como a correnteza do rio é muito forte, a bebê teria soltado a mão da mãe e sido levada pelas águas.

Os trabalhos para tentar localizar a criança envolvem botes, equipes de mergulhadores e veículos remotos submergíveis.

O México cedeu à dura política migratória criada pelos EUA para a fronteira sul do país depois que Washington ameaçou impor tarifas progressivas aos produtos mexicanos e tornou a travessia mais complicada nos últimos meses.