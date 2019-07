Brasil registra 339 mortes pelo vírus da gripe em 2019

O número de mortes causadas pelo vírus da gripe no Brasil neste ano já chega a 339.

O Ministério da Saúde observou um aumento da circulação do vírus influenza no Paraná, no Amazonas e no estado de São Paulo.

De acordo com a pasta, o Paraná é o estado com maior número de mortes neste ano: são 52 até o dia 28 de junho. O estado do Rio de Janeiro está em segundo lugar, com 41 mortes por gripe. O Amazonas registrou 35 mortes nesse período e São Paulo, 34.

Os óbitos, registrados no boletim epidemiológico, se referem à Síndrome Respiratória Aguda Grave provocada pelo vírus influenza. No total, foram 1.576 casos de influenza registrados.

Esses são os casos de gripe geralmente mais graves e, portanto, submetidos à análise laboratorial para identificar o subtipo do vírus.

Até o momento, o subtipo mais comum no Brasil é o H1N1, com 66,7% desses casos confirmados.