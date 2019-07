Bombeiros encontram nova vítima da tragédia de Brumadinho

Mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, foi encontrada, por equipes do Corpo de Bombeiros. Agora, chega a 247 o número de mortos na tragédia.

A vítima foi encaminha ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte para ser identificada.

De acordo com a Polícia Civil, os legistas trabalham de forma célere para que a identificação aconteça o mais rápido possível.

Outras 23 pessoas continuam desaparecidas em meio ao mar de lama da barragem da Vale que se rompeu em janeiro deste ano.